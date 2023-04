Zampa Fest 2, una giornata dedicata agli amici a quattro zampe al Parco Ferrari

Domenica 7 maggio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, si terrà al Parco Ferrari di Modena "Zampa Fest 2", una festa dedicata agli amici a quattro zampe.

Zampa Fest è l’evento di LIVISTO per tutti i proprietari di cani che amano trascorrere il tempo libero insieme ai loro amici a 4 zampe. Un appuntamento imperdibile nei più bei parchi cittadini per vivere una giornata speciale con i nostri amici cani in pieno relax. Ogni anno ci sono nuove sorprese ma la ricetta del successo di Zampa Fest è la sua divertentissima sfilata insieme ad altre attività ludiche, momenti formativi, e anche informativi. Puoi metterti in gioco col tuo cane partecipando alle attività o semplicemente passeggiare.

Special Guest dell'anno sarà Spyros di Masterchef che preparerà il gelato per cani Ice Dog.

Per chi volesse, è possibile partecipare alla sfilata che ci sarà in occasione dell'evento. Per garantire ad ognuno il giusto spazio il numero di partecipanti alla sfilata sarà limitato a 150 iscritti. L’iscrizione è personale, e chi volesse partecipare con più cani contemporaneamente può farlo ma con un unico passaggio in passerella. Al raggiungimento del numero massimo verranno chiuse le iscrizioni on line. La sfilata inizia alle ore 16.00 ma è necessario confermare la propria presenza al desk di accettazione vicino alla passerella entro le ore 15.30. Ulteriori iscrizioni potranno essere fatte anche il giorno stesso presso il desk prima della sfilata ma solo se non si è già raggiunta la quota di iscritti online o se si saranno liberati dei posti.

Le attività della giornata saranno: