Un giorno da cani tra sfilate, giochi e aperitivo: al Parco Ferrari torna Zampa Fest

Dall'immancabile sfilata dei cani con i loro padroni fino all'aperitivo canino, e tante altre iniziative cinofilo-sportive ed educative. Sarà un programma ricco di attività quello di Zampa Fest 3, che si prepara ad accogliere gli ospiti a quattro zampe e i loro proprietari presso il chiosco Orange 182, all'interno del Parco Ferrari di Modena. Un intero pomeriggio di divertimento e relax promosso da Livisto, multinazionale di prodotti farmaceutici veterinari con sede a Rio Saliceto (RE).

Zampa Fest torna con tante novità ma sempre con un obiettivo ben preciso: il divertimento e relax in piena condivisione tra cani e umani. Un pomeriggio di festa che si terrà domenica 12 maggio dalle 14 alle 18 nella stessa location delle precedenti edizioni: il Chiosco Orange 182 immerso nel verde del Parco Ferrari (entrata da Strada San Faustino 182). L'evento è patrocinato dal Comune di Modena, ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) e Radio Bruno e organizzato dall’agenzia Labirinto. L'ingresso a Zampa Fest e a tutte le attività in programma è gratuito. In caso di pioggia l'evento sarà rimandato a domenica 19 maggio.

"Anche questa terza edizione dello Zampa Fest sarà ricca di novità che speriamo siano apprezzate – spiega Sara Lugli, Head of Marketing Livisto Italia –. Al tradizionale format della sfilata vengono aggiunte nuove categorie per rendere ancora più coinvolgente l’evento. In questa terza edizione, oltre alle tante attività dinamiche, abbiamo voluto dare grande spazio alla sensibilizzazione e all’informazione su temi legati al mondo dei nostri amici a quattro zampe e al rapporto con i loro proprietari. Siamo felici di vedere che questo evento è ormai diventato una ricorrenza nel territorio, a cui aderiscono con entusiasmo sempre più associazioni: oltre a quelle dello scorso anno, avremo come ospiti speciali anche i Vigili del Fuoco con loro il nucleo cinofilo e i volontari, che si esibiranno in una dimostrazione. Ricordiamo che la partecipazione all’evento è gratuita, e speriamo sia un successo come gli anni scorsi. È una grande soddisfazione vedere crescere questa iniziativa e condividere con tutti i partecipanti quell’atmosfera rilassata e giocosa che alla fine attrae anche chi non ha cani in famiglia”.

Le novità di Zampa Fest 3

Si parte con la sfilata canina amatoriale, un momento divertente dove il cane, accompagnato dal suo proprietario, percorre la passerella cercando di guadagnarsi gli applausi e i sorrisi del pubblico presente. Alla tradizionale sfilata saranno aggiunte due nuove categorie di giudizio: anzianità e somiglianza tra cani e padroni, per valorizzare i principi di connessione, gioia e amore. La sfilata partirà dalle 16, per partecipare è necessario iscriversi online su zampafest.deltatic.it (non sarà possibile iscriversi direttamente all’evento). In programma anche tante altre attività sempre pensate per gli amici a quattro zampe, come la partecipazione del Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco di Modena.



Si potrà partecipare ad attività dinamiche come mobility e agility dog, entrambe discipline non agonistiche costituite da percorsi ad ostacoli dove il cane, insieme al suo "umano", può mantenere e rafforzare il rapporto di fiducia.

Durante il pomeriggio sono previsti anche vari percorsi educativi personalizzati e comandi di base per rafforzare la relationship tra cane e proprietario, tra cui Nosework: un'attività cinofila sportiva divertente e stimolante in cui i cani utilizzano il loro eccezionale senso dell'olfatto per trovare oggetti nascosti.

A Zampa Fest sarà possibile anche conoscere più da vicino il lavoro delle guardie zoofile e confrontarsi con educatori cinofili. Nell’area Amici Pet si potrà partecipare a tante attività di sensibilizzazione e informazione, come Pet Therapy – per scoprire il potenziale riabilitativo e terapeutico della relazione con gli animali – e Dog Tourism – che fornisce consigli utili per programmare vacanze pet friendly. E per coloro che sfilano arriva finalmente il momento conviviale e rilassante con l'aperitivo canino, in un'area adibita totalmente al relax, nei pressi del bar, circondata dal verde del Parco Ferrari dove potersi godere un buon aperitivo, per gli amici a quattro zampe e i loro proprietari.

Inoltre anche quest’anno sarà possibile acquistare le t-shirt di Zampa Fest, il cui ricavato verrà devoluto alla Scuola PTRI per finanziarne le varie attività sul territorio, e in particolare il progetto di Pet Therapy Respira-MO per i pazienti del Policlinico di Modena.