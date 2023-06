A Campogalliano torna la Zombitalian Run, in fuga dai non morti

Il 24 Giugno 2023 la Riserva Naturale dei Laghi Curiel di Campogalliano ospita la Zombitalian Run, a 8 anni di distanza dalla prima edizione della curiosa manifestazione.

La Zombitalian Run è una corsa di Fuga in territorio sterrato, naturale o cittadino. Il circuito, che varia tra i 5 km e i 7 km (chilometri), si presenta già impegnativo per dover superare ostacoli naturali e artificiali. Il percorso è infestato da orde di ZOMBIE affamati di carne e sangue umano: gli UMANI per sopravvivere dovranno evitare il contagio. L’importante non è correre ma SCAPPARE!

Potrai partecipare come ZOMBIE o come UMANO. Partenza ore 18.30.