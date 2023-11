Centro musica, un corso gratuito per diventare filmaker

Padroneggiare le tecniche di realizzazione e distribuzione di contenuti audiovisivi e multimediali, dalla regia alla fotografia, dalla scrittura alla tecnica video, oltre a sceneggiatura e design dei contenuti. Sono le principali competenze, da utilizzare poi sul mercato del lavoro, che si possono acquisire in “Urban video”, il corso gratuito di formazione per filmmaker promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena all’interno delle attività del Centro musica – 71 MusicHub. Online è pubblicato il bando per gli otto posti a disposizione destinati a giovani modenesi under 29; le iscrizioni, aperte nei giorni scorsi, si chiudono il 9 gennaio 2024.

“Urban video”, che arriva quest’anno alla settima edizione, è coordinato da Francesca Cappi e Federico Sigillo e si articola in 68 ore, suddivise tra lezioni frontali (18 ore), moduli di approfondimento che prevedono incontri con esperti del settore specializzati sulle tematiche affrontate (32 ore) e uno stage formativo (18 ore). Il tirocinio è finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di un contenuto video di una delle attività (come eventi e residenze) del Centro musica, della Tenda, della Torre e dell’Off.

Per iscriversi a “Urban video” è necessario essere residenti o domiciliati in provincia di Modena e avere un’età compresa tra 16 e 29 anni; le otto persone selezionate saranno valutate da una commissione di esperti e operatori anche sulla base di un colloquio motivazionale che si svolgerà da remoto. Il corso inizierà il 22 gennaio per concludersi indicativamente l’11 marzo. Gli spazi del Centro musica di via Morandi 71 ospiteranno sia le lezioni frontali (in programma il lunedì dalle 18 alle 21) sia gli incontri con gli esperti (il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

Approfondimenti anche via telefono (059-2034810) e posta elettronica (centro.musica@comune.modena. it).