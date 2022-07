Ca’ Bella di Colombaro, ai nastri di partenza tre nuovi corsi gratuiti 

Nuovi corsi in arrivo a Ca’ Bella, il centro di alta formazione tecnologica con sede a Colombaro. Le proposte, con partenza tra settembre e ottobre, sono interamente gratuite e finanziate dal Fondo sociale europeo e dalla Regione Emilia-Romagna.

Tre le attività formative in programma (tutte inserite nell’Operazione “Ca’ Bella 5.0. Competenze in rete per sostenere la transizione digitale ed ecologica nella meccatronica e automotive”), che offriranno alle persone interessate, disoccupate e occupate, la possibilità di partecipare a corsi di specializzazione e qualificazione sui temi dell’industria 4.0 e a sostegno della transizione ecologica e digitale. Il progetto è come sempre portato avanti da Zenit Formazione, ente accreditato e capofila del Raggruppamento di Imprese che gestisce Ca’ Bella.

Il primo corso a partire, il 6 settembre, avrà la durata di 64 ore e svilupperà competenze su software per la programmazione. Al termine del corso, i partecipanti avranno acquisito competenze di base che potranno poi essere consolidate ulteriormente frequentando il modulo successivo, con partenza il 19 ottobre, “Programmazione CAM per MUCN – Livello intermedio”, di 48 ore.

Il terzo percorso formativo si focalizzerà sulla “Programmazione Robot ed Automazione per la produzione”. Dodici le lezioni in totale, con partenza il 17 settembre.

Per scoprire di più sui corsi e per le iscrizioni è possibile consultare il sito di Zenit Formazione.