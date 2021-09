Al Centro Formazione Emilia ripartono i corsi gratuiti per persone non occupate

Riparte da settembre 2021 l'offerta formativa finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna che ha lo scopo di favorire l'acquisizione di competenze per l'inclusione e l'occupabilità. I progetti in partenza presso Centro Formazione Emilia, ente di formazione accreditato in Regione Emilia-Romagna, ricoprono ambiti di competenze informatiche, linguistiche e trasversali.

"Centro Formazione Emilia - sottolinea Barbara Vanni, Responsabile di CFE - progetta, orienta e forma le persone per favorire il loro accesso o reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di crescita professionale e di sviluppo delle competenze. In un periodo di grande cambiamento come quello che stiamo vivendo negli ultimi anni, questi percorsi formativi possono offrire grandi opportunità per arricchire il proprio curriculum ed essere maggiormente efficaci nella ricerca attiva del lavoro."

I corsi in partenza prossimamente

ABC del computer: le basi dell'informatica - 21, 23, 28 e 30 settembre dalle 14:30 alle 18:30.

Excel avanzato - 20, 22, 27 e 29 ottobre dalle 9 alle 13.

I corsi si svolgeranno presso la sede di Centro Formazione Emilia, in via Tacito, 40 a Modena.

L'accesso ai corsi è riservato ai cittadini residenti o domiciliati sul territorio regionale in data antecedente l'iscrizione all'attività formativa, non occupati e non in possesso di un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED3) oppure di età superiore ai 50 anni (in quest'ultimo caso, non vi è un titolo di studio specifico richiesto).

Informazioni e iscrizioni

Sito web: https://www.cfemilia.it/it/news/percorsi-formativi-finanziati-per-non-occupati