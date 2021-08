L'Emilia-Romagna finanzia 63 nuovi corsi di formazione per il 2021-2022 di cui 10 a Modena

Dall’esperto di sistemi robotizzati per l’industria manifatturiera al progettista dei big data, fino al tecnico per prodotti moda, multimediali e allestimenti scenici - al via su tutto il territorio regionale, da Piacenza a Rimini, 63 percorsi per oltre 1200 persone