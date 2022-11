My Net Garage, ritornano i corsi sulle competenze digitali

Imparare a ritoccare le immagini e a montare i filmati, apprendere le tecniche per cercare un impiego su internet, muoversi con agilità nella suite operativa in “cloud” di Google e studiare la gestione professionale dei social network per la comunicazione d’impresa. Ad alcuni mesi di distanza dalla seconda edizione, ritornano al My Net Garage di via degli Adelardi 4, a Modena, i corsi per under35 interessati a sviluppare competenze digitali e non solo. In tutto sono otto le proposte formative, che permettono anche di acquisire strumenti da utilizzare sul lavoro, offerte dalla struttura collocata a Palazzo Santa Chiara gestita dall’associazione Civibox. Due dei percorsi, quelli dedicati alle piattaforme Photoshop e Arduino, hanno preso il via rispettivamente lunedì 21 e martedì 22 novembre (iscrizioni online collegandosi al sito www.comune.modena.it/ informagiovani).

Entrando nel dettaglio delle proposte, “Grafica: Adobe Photoshop” si concentra sull’interfaccia e sugli strumenti principali del software Photoshop (ovvero lavorare con i livelli, le selezioni, gli strumenti vettoriali, utilizzando pure in maniera artistica gli effetti speciali) mentre “Robotica: Arduino” propone un percorso di avvicinamento alla programmazione con la piattaforma Arduino e all’utilizzo di sensori-attuatori elettronici in cui i partecipanti impareranno le basi per programmare un microcontrollore e personalizzare i codici.

Gli altri corsi cominciano nelle prossime settimane, per continuare poi all’inizio del 2023. “Grafica online: Canva” si dedica allo strumento di progettazione grafica online collaborativo, appunto l’applicazione Canva, con modelli e grafiche da personalizzare per progetti dedicati ai social, al web o alla stampa. “Cloud: Google Workspace” permette di apprendere le nozioni di base e avanzate per la gestione del lavoro sulla “nuvola” per la creazione documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni e la gestione di contatti, calendari e meeting. “Orientamento al lavoro: le opportunità offerte dal web” approfondisce le conoscenze tecniche per la gestione del lavoro sul computer, online e attraverso lo smartphone; si imparerà a creare documenti di testo, fogli di calcolo, presentare progetti e condividere file in cloud. “Editing video: Adobe Premiere” si sofferma sull’approccio al mondo del video-editing per sviluppare competenze connesse al montaggio dei video; interfaccia e strumenti, effetti e transizioni, keyframe, luci e colori e rendering. “Comunicazione d’impresa e marketing” riguarda la configurazione, la gestione e la promozione di profili social, campagne e advertising e si farà il punto sui principali aspetti di web marketing, tra tecniche di comunicazione e sviluppo di uno slogan. Infine, “Scrittura creativa” è dedicato alla scrittura creativa: fantasia, invenzione, immaginazione e originalità sono elementi che, abbinati alle emozioni e ai sensi, consentono di inventare storie.

Ai partecipanti ai corsi è richiesto un contributo spese di 15 euro. È inoltre prevista la possibilità di prendere parte gratuitamente a uno dei percorsi a fronte della partecipazione alle attività della YoungEr Card, effettuando dunque un’esperienza di volontariato sul territorio (approfondimenti sul sito www.stradanove.it/younger- smart-life/youngercard).

Le attività del My Net Garage si inseriscono nel contesto delle azioni promosse dall’Amministrazione comunale volte a favorire l’orientamento al futuro soprattutto sui temi del lavoro e della formazione. Il centro di Palazzo Santa Chiara costituisce, infatti, uno dei quattro punti del network modenese di luoghi nei quali è possibile navigare gratuitamente sul web (liberamente o assistiti da operatori qualificati) e frequentare, appunto, lezioni sui temi delle nuove tecnologie, ma anche ricevere supporto per la compilazione del curriculum vitae.

Ulteriori informazioni sono pubblicate online (www.comune.modena.it/ informagiovani). Approfondimenti anche al telefono (334 2617216) e via mail (info@civibox.it).