Unico in Italia, a Modena torna il corso gratuito per diventare "rigger"

Sono i tecnici delle lavorazioni in quota specializzati nel montaggio e smontaggio di palchi, scenografie ed impianti di concerti ed eventi live, denominati rigger, e in Italia solamente a Modena è stato creato un apposito corso formativo professionalizzante e gratuito, coordinato dal docente ed esperto del settore Luca Guidolin, per specializzarsi in una professione sempre più ricercata nel mondo dello spettacolo.

Parte dunque a Modena il nuovo corso per rigger a due anni di distanza dalla prima edizione che ha consentito a una decina di persone di vedere formalmente riconosciuta la propria professionalità in tutta l’Unione europea. Promotrici del percorso formativo sono due cooperative modenesi aderenti a Confcooperative e divenute punto di riferimento in Italia per chi desidera lavorare nel settore dello spettacolo: Prima del palco, che si occupa di formazione per le figure professionali dello spettacolo, e Abate Road 66, il centro culturale nato nelle ex Poste di via Nicolò dell’Abate e che ospita le lezioni. Le due cooperative collaborano con Irecoop Emilia-Romagna (ente di Confcooperative per la formazione professionale) e Ital Show (associazione di professionisti dello spettacolo ai sensi della legge 4/2013).

«Il possesso di una professionalità certificata è oggi un requisito fondamentale per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro dello spettacolo – afferma Enzo Milani, presidente di Prima del palco – È altrettanto importante la possibilità del riconoscimento delle competenze acquisite per coloro che da tempo svolgono questa attività".

Il percorso a qualifica per rigger, completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, avrà una durata di 600 ore, di cui 200 di stage formativo.

Sarà possibile iscriversi entro il 19 Novembre 2021 scrivendo all’indirizzo mail sede.modena@irecoop.it o telefonando al numero 059 3367118.

Per ulteriori informazioni: segreteria@primadelpalco.it – 059 271164.