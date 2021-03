Diventare Operatore Socio Sanitario, il corso in partenza a Modena e San Felice

ForModena, in collaborazione con Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, presenta un corso di formazione iniziale per la figura di Operatore Socio Sanitario.

Il corso è in partenza per il mese di Marzo 2021: una edizione a Modena (Strada Attiraglio 7, MO) ed una presso la sede di San Felice sul Panaro (Via degli Estensi 2220, Rivara di S. Felice sul Panaro, MO).

Il corso, a pagamento, avrà una durata di 1000 ore di cui 550 di teoria e 450 di stage con frequenza obbligatoria per 10 mesi. Fino al perdurare dell’emergenza sanitaria le lezioni si svolgeranno online dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, mentre, qualora la situazione sanitaria lo permettesse, si terranno in presenza presso le due sedi sopra citate. Gli stage, invece, potranno essere svolti presso strutture socio-sanitarie della provincia di Modena in base alla residenza degli allievi.

Profilo dell’operatore socio sanitario

L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura ed assistenza alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e\o psichico, al fine di soddisfare i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonchè l’integrazione sociale.

La figura trova impiego nel settore socio-assistenziale e sanitario pubblico e privato: ospedali, case di cura, case residenza per anziani, servizi domiciliari, cooperative sociali.

A chi è rivolto il corso

Il Corso di Formazione iniziale per la figura di Operatore Socio Sanitario è rivolto a 25 persone maggiorenni con titolo di istruzione secondaria inferiore (terza media) o titolo equipollente. Per le persone che non posseggono la cittadinanza italiana che volessero partecipare è obbligatorio presentare: il permesso di soggiorno in corso di validità, traduzione ufficiale del titolo di studio se conseguito all’estero e conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta) a livello B1.

Attestato finale

Una volta concluse le 1000 ore totali del Corso di Formazione Iniziale, verrà rilasciato al corsista un Certificato di Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario ( ai sensi della L.R. 12\2003). Il Certificato ha validità in tutta Italia in base all’accordo Stato Regioni del 2001.

Per informazioni dettagliate, prezzi e date di inizio corso telefonare al numero 059\3167611 o compilare la richiesta di contatto presente sul sito web. Per iscriversi scaricare e compilare il modulo d’iscrizione anch'esso presente nel sito web.