Diventare taglialegna, a Piandelagotti un corso dedicato ai boscaioli

Imparare a diventare taglialegna. Lapam organizza a Piandelagotti un corso di taglio e allestimento del legname per l'iscrizione all'Albo imprese forestali della Regione.

La normativa che regola l'iscrizione all'Albo delle Imprese forestali della Regione Emilia Romagna prevede obblighi di formazione per le imprese interessate, in particolare rende obbligatorio entro la fine del 2020 il possesso da parte di almeno un addetto del ‘Certificato di Competenze – UC 3 Taglio e allestimento del legname’. Lapam, dunque, dà continuità all'attività di formazione dell’anno 2019 legata al comparto degli operatori del verde e boscaioli della zona dell’Appennino, in collaborazione con il centro di formazione, sperimentazione e innovazione Vittorio Tadini.

Il corso di taglio e allestimento del legname si terrà per la parte teorica (20 ore più l’esame finale) nei locali delle ex scuole elementari di Piandelagotti, mentre la parte pratica, che consta di 40 ore, si svolgerà nei boschi della zona di Piandelagotti. Il corso si terrà anche in caso di pioggia, la parte pratica verrà effettuata in un bosco, mentre in caso di pioggia ci si sposterà in un capannone adibito per l'occasione e messo a disposizione da due partecipanti.

Il corso comincia in data lunedì 12 Ottobre ed è ancora possibile iscriversi attraverso il sito internet www.lapam.eu oppure mandando una mail a riccardo.baroni@lapam.eu.