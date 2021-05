ITS Maker, al via l’Open day web di presentazione dei 13 corsi biennali in regione

Lunedì 10 maggio, alle ore 17, la Fondazione ITS Maker aprirà le porte “virtuali” dei propri istituti emiliano-romagnoli attraverso Open day web, una giornata dedicata all’informazione e alla presentazione dei 13 corsi biennali aperti a studenti e studentesse diplomati.

L’Open day sarà trasmesso in diretta sul sito della Fondazione (per informazioni è bene inviare una mail a segreteria@itsmaker.it) e ci sarà per tutti gli interessati la possibilità di saperne di più e di entrare in contatto con ITS Maker. E’ organizzato in collaborazione con Teatro Educativo, sarà aperto da Ormes Corradini, Presidente Fondazione ITS Maker e vedrà i contributi del Direttore Daniele Vacchi, di allievi, ex allievi, imprenditori di importanti aziende del territorio, tecnici, docenti e componenti dello staff di ITS Maker. Tra gli ospiti il Direttore Generale Unione Industriali Reggio Emilia, Filippo Di Gregorio, Alessandro Chiesa, HR Director della Ferrari e Marco Beltrami, HR Manager di Dallara.

I corsi dell'Emilia-Romagna

Materiali compositi motor sport e materiali 3D (Fornovo di Taro, Parma)

Gestione dei processi industriali (Reggio Emilia)

Sistemi meccatronici (Reggio Emilia)

Gestione Tecnico-Commerciale (Modena)

Progettazione meccanica e materiali (Modena)

Motori endotermici, ibridi ed elettrici (Modena)

Automazione e Packaging (Bologna)

Industria digitale (Bologna)

Processi industriali (Forlì)

Automazione e meccatronica (Rimini)

I numeri sono davvero esemplificativi: il 92% degli studenti che escono dai corsi di ITS Maker trova lavoro entro pochi mesi dal diploma, il 40% delle ore del biennio sono spese in tirocinio didattico in azienda e ben il 70% dei docenti proviene dal mondo del lavoro: è dunque evidente che il percorso formativo di ITS Maker è finalizzato all’inserimento nelle migliori aziende del territorio.

La Fondazione

La Fondazione ITS MAKER nasce nel 2013 dall’unione delle tre Fondazioni ITS di Bologna, Modena, Reggio Emilia, a cui si sono aggiunte, nel 2015 la sede di Fornovo di Taro (PR), nel 2018 la sede di Forlì e nel 2019 la sede di Rimini. Gli ITS sono scuole di tecnologia, nate per iniziativa del Ministero dell’Istruzione nel 2008, che realizzano percorsi formativi altamente professionalizzanti per giovani diplomati. I corsi post-diploma sono gratuiti, ad eccezione di un contributo per l’ammissione, di durata biennale e rispondono alle esigenze delle persone e ai fabbisogni formativi e professionali delle imprese del territorio. La Fondazione ITS MAKER ha il compito di promuovere e diffondere la cultura tecnica e scientifica, con l’obiettivo primario di assicurare la formazione di figure fortemente specializzate, in grado di rispondere alla domanda di occupazione proveniente da settori strategici della nostra economia. La sede legale è a Bologna, ma la Fondazione opera, a livello provinciale, nelle sei sedi distaccate di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Fornovo di Taro (PR), Forlì e Rimini.