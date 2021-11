Serigrafia, ciclomeccanica, falegnameria: tornano a Modena i corsi di T-Riparo

Tornano a Modena nell’edizione 2021 i corsi di T-Riparo, progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna e promosso da una fitta rete di associazioni modenesi.

Ciclomeccanica, serigrafia, decorazione mobili e falegnameria sono i quattro corsi base a numero chiuso che si terranno tra novembre e dicembre di quest'anno in varie zone di Modena (Centro Comunale del Riuso Tric e Trac, Ovestlab, Falegnameria Scheggia e Ciclofficina Popolare Rimessa in Movimento) in collaborazione con esperti del settore. Per iscriversi occorre prenotarsi via email all'indirizzo progettoecocircolare@gmail.com, specificando i propri dati, un recapito e quali corsi si desidera frequentare.

Corso di Serigrafia base

Quando: Sabato 04, 18 Dicembre ore 15.00-19.00

Dove: Ovestlab, via Nicolò Biondo, 86, Modena

In questo corso il corsista sarà guidato all’interno del mondo della stampa serigrafica, ideale per la produzione di magliette, poster e non solo. Dalla scienza che si cela dietro questa tecnologia di stampa, fino alla sperimentazione diretta su capi d'abbigliamento messi a disposizione dal centro del riuso o portati dai partecipanti, scopriremo come dare una seconda vita alle magliette vecchie, stampandoci sopra una nuova grafica o inventandone di nuove.

Costo: 50 euro

Corso di Ciclomeccanica base

Quando: Venerdì 19, 26 Novembre + 03, 10 Dicembre ore 19.00-21.00

Dove: Ciclofficina Popolare, sotto i gradoni del Parco Novi Sad

In questo corso, insieme ai ragazzi della Ciclofficina Popolare "Rimessa in Movimento" Modena, scopriremo com’è fatta una bicicletta e quindi come ripararla.

Partiremo dalla semplice foratura per arrivare fino all’esplorazione dei cuscinetti a sfera che la compongono. In questo percorso parleremo anche dei freni, del cambio e di tutte le regolazioni e gli accorgimenti che è bene conoscere per pedalare senza fatica e risolvere da sé gli imprevisti meccanici. La parte finale del corso prevede di lavorare su alcune biciclette messe a disposizione dai centri del riuso, ma anche i partecipanti, se vogliono, possono portare la proprie bici, su cui sperimentare le tecniche apprese.

Costo: 50 euro

Corso di Decorazione mobili

Quando: Giovedì 25 Novembre + 02, 09 Dicembre ore 19.00-21.00

Dove: Ovestlab, via Nicolò Biondo, 86 Modena



In questo corso Teresa Mazzanti metterà a disposizione le proprie conoscenze per trasformare un oggetto, tendenzialmente di legno, in un pezzo unico creativo.

Dopo una piccola introduzione teorica ci si metterà subito al lavoro, trasformando semplici oggetti provenienti dal TRIC e TRAC in qualcosa di unico; ideati e realizzati interamente dai partecipanti del corso, con alcuni dei suoi consigli, questi oggetti cambieranno aspetto e riprenderanno vita. Ai partecipanti verranno forniti gli oggetti su cui lavorare, i colori da utilizzare per il decoro e altre attrezzature base. Gli oggetti che si produrranno verranno poi messi all’asta dal TRIC e TRAC e il ricavato andrà a sostenere il progetto T-RIPARO.

Costo: 30 euro

Corso di Falegnameria base

Quando: Lunedì 22, 29 Novembre + 06, 13 Dicembre ore 19.00-21.00

Dove: Falegnameria Scheggia, Via Emilia Ovest, 930/i



In questo corso Andrea Bulgarelli di Falegnameria Scheggia, ci introdurrà al mondo dei materiali di costruzione di un falegname, le loro caratteristiche ed i loro impieghi in varie applicazioni. Legnami, compensati, truciolari, mdf, nobilitati, e poi taglio dei pezzi, foratura, fresatura e altre lavorazioni. Conosceremo i vari tipi di colle e le tecniche di incastro, incollaggio e fissaggio. Concluderemo con lo studio delle operazioni di finitura, stuccatura e carteggiatura, pitture, vernici, impregnanti, resine e il loro impiego a seconda delle circostanze. La parte finale del corso prevede di lavorare su alcuni oggetti messi a disposizione dai centri del riuso, ma anche i partecipanti, se vogliono, possono portare qualche oggetto su cui sperimentare le tecniche apprese.

Costo: 50 euro

Per maggiori informazioni qui la pagina Facebook di T-Riparo\ Officina di Comunità