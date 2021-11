Al via a gennaio il corso per accompagnatori di persone con disabilità sugli sci

Anche per la stagione invernale 2021/22 la Fondazione per lo Sport Silvia Parente ha in programma un corso mirato a formare accompagnatori che, padroni di una buona tecnica sciistica, impareranno nozioni teoriche (area medica, area legale, area psicologica) e pratiche per l'accompagnamento di persone disabili sugli sci (disabilità cognitive, motorie, sensoriali).

Il corso, in programma per i primi mesi del 2022, è pensato per apprendere tutto ciò che serve per accompagnare in sicurezza persone con disabilità sensoriale, motoria, cognitiva sulla neve. Per questa stagione verrà realizzata solamente la parte pratica di DualSki (carrozzine speciali che permettono a persone con gravi disabilità cognitive e/o motorie di essere portate sulla neve), mentre la pratica relativa agli sciatori non vedenti sarà realizzata a parte, a richiesta (senza dover frequentare nuovamente le lezioni teoriche.

Programma del corso

Teoria

Lezione di uno psicologo circa gli aspetti del rapporto con le persone con disabilità, in programma per il giorno 13 gennaio 2022 dalle 20 alle 22.30 in videoconferenza

lezione di un medico circa le disabilità e lo sci, in programma per il giorno 15 gennaio 2022 dalle 8.30 alle 13.30, in videoconferenza

lezione di un avvocato circa gli aspetti legali dell'accompagnamento e la responsabilità civile / penale, in programma per il giorno 18 gennaio 2022 dalle 20.00 alle 22.30, in videoconferenza

Pratica Dual-ski

Dal 5 al 6 febbraio 2022 presso il Centro di sci adattato del Monte Cimone, Modena: conduzione di monosci / dualski per persone con disabilità motoria

Per maggiori informazioni ed iscrizione clicca qui