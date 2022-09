FacilitiaMO: aperte le iscrizioni ad un ciclo di seminari per diventare facilitatori digitali

A novembre prende il via FacilitiaMO, un corso gratuito settimanale per facilitatori digitali alle nuove tecnologie per i servizi della Pubblica Amministrazione: dall’attivazione dello SPID all’utilizzo della PEC, dall’App IO al Fascicolo Sanitario Elettronico fino all’identità digitale e Anagrafe digitale del Comune di Modena.

Il corso si propone di approfondire e diffondere competenze e informazioni sui servizi informatici della pubblica amministrazione attraverso la comprensione della normativa vigente e la spiegazione dei principali strumenti e piattaforme, con l’obiettivo finale di formare nuovi facilitatori digitali, ovvero tutte quelle persone che, grazie alla propria esperienza, possono aiutare amici, colleghi e chiunque ne abbia bisogno a conoscere e utilizzare i servizi digitali della pubblica amministrazione.

Gli incontri avranno inizio mercoledì 23 novembre alle 17.00 e si terranno ogni mercoledì alla stessa ora al Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore (via San Geminiano 3, Modena - aula H).

Il corso tratterà numerosi temi: lo SPID, l’App IO, la firma digitale e la PEC, il Fascicolo sanitario elettronico, la tutela della privacy e la cybersecurity, la gestione dell’Anagrafe digitale e lo Smart working.

Le iscrizioni sono aperte fino a sabato 15 ottobre. Al termine del corso, si prevede il rilascio di un apposito attestato di facilitatore digitale.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso si prega di contattare i seguenti recapiti: corsofacilitiamo@gmail.com; Facebook: @Facilitiamo