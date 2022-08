Arriva a Modena un nuovo corso ITS per la formazione di tecnici dell'energia

Un percorso formativo gratuito che mette d’accordo le esigenze delle imprese con quelle dei giovani e dell’ambiente. È il corso per diventare “tecnico per la gestione dell’energia e degli impianti a fonti rinnovabili”, che prenderà il via ad ottobre 2022 grazie all’organizzazione di Ecipar, l’ente formativo di CNA Modena.

“Si tratta – racconta Laura Corradi, direttrice di Ecipar – del primo corso della Fondazione Its Tec che viene attivato a Modena e che risponde ad un preciso bisogno delle imprese: quello di figure professionali in grado di misurare e progettare sistemi energetici basati sulle fonti rinnovabili, un requisito particolarmente importante nel contesto economico attuale”.

Questa, peraltro, è la ragione per cui il corso usufruisce del finanziamento della Regione Emilia-Romagna.Tante le materie previste nei due anni (duemila ore, delle quali 800 di stage) di durata di questo percorso: si va dalla normativa all’impiantistica, dalla parte diagnostica alla gestione degli impianti, con lo scopo di arrivare alla formazione di un professionista in grado di proporre soluzioni ed interventi di efficientamento energetico attraverso la pianificazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico di sistemi, impianti, siti produttivi, promuovendo e valorizzando sistemi di produzione da rinnovabili.

“Già numerose imprese del territorio hanno manifestato interesse per questa figura professionale, dando la loro disponibilità a offrire una possibilità di impiego a chi concluderà in modo positivo il corso – continua Corradi – si tratta di aziende operanti nel settore termoidraulico e di manutenzione impianti, di imprese energivore e dei produttori di energia”.

Per avere una visione dettagliata delle materie e ulteriori informazioni rispetto al corso, gratuito (è prevista una sola quota di iscrizione di 200 euro) è possibile visitare la pagina di presentazione (www.itstec.it), oppure contattare la referente di Ecipar Modena, Vania Spezzani, tel. 059 269800 mail spezzani@mo.cna.it