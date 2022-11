Un corso gratuito per diventare Tecnico esperto di automazione e di sistemi robotizzati

IAL Emilia Romagna sede di Modena organizza il corso per Tecnico esperto di automazione e di sistemi robotizzati per l’industria manifatturiera. Il corso gratuito prevede 800 ore complessive (di cui 300 ore di stage) e si svolgerà dal 28/11/2022 al 31/07/2023, dal lunedì al venerdì, con orario preferibilmente pomeridiano.

Il Tecnico è quella figura professionale che conosce, seleziona, simula e integra la componentistica commerciale per implementare determinati processi industriali; sviluppa la progettazione di macchine automatiche; interviene in fase di gestione diretta per il commissioning e per la manutenzione di macchine ed impianti automatizzati; programma, sviluppa e gestisce sistemi industriali usando i più diffusi e aggiornati software di automazione industriale; interviene, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione; implementa processi industriali avanzati che contemplino la presenza di robot e di sistemi di visione artificiale; verifica la conformità del prodotto rispetto agli standard attesi.

Le lezioni si terranno presso la sede IAL di via Rainusso 138/n, l'Istituto Istruzione Superiore “F.Corni” Liceo e Tecnico (Largo Aldo Moro 25e – Via Leonardo da Vinci 300).

Il corso è rivolto a giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma di Istruzione secondaria superiore residenti o domiciliati in regione Emilia -Romagna in data antecedente all’iscrizione al percorso. L’accesso al corso è consentito anche a chi possiede l’ammissione al 5°anno dei percorsi liceali D.Lgs n. 226/2005; non possiede il diploma di I.S.S, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione, lavoro, successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione; possiede il Diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di 4° anno di Iefp.

Per informazioni: Segreteria Corsi Modena, tel: 059 332592

e-mail: sedemodena@ialemiliaromagna.it