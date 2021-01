Orti in città e a casa tua, il corso gratuito per imparare l'arte della coltivazione

Sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito "Orti in città e a casa tua" organizzato da Porta Aperta Modena e dedicato a tutti coloro che desiderino approfondire o acquisire conoscenze teoriche e pratiche sulla coltivazione di un orto in città.

Il corso si svolgerà in modalità mista con una prima parte teorica online ed una seconda incentrata sulla messa in pratica delle conoscenze acquisite presso l'orto-giardino di Porta Aperta Modena in Strada San Cataldo. I temi degli incontri teorici spazieranno dalla sensibilizzazione attiva ai temi dell’ambiente, della sana alimentazione e della coltivazione sostenibile alla produzione di azioni responsabili verso l'ambiente che ci circonda. Ma anche coltivazione biologica, seminare e raccogliere nelle diverse stagioni etc.

Il calendario completo

Il corso si articolerà in 5 incontri:

Sabato 23 Gennaio ore 9.00 online. Presentazione del corso: L’orto tra solidarietà, cibi sani e sostenibilità ambientale. La preparazione del terreno per l’orto, i metodi principali per coltivare biologico, il rispetto della terra e del suo miglioramento

Sabato 20 Febbraio ore 10.00 online . Seminare e raccogliere nelle diverse stagioni, tempi di lavoro e costi

. Seminare e raccogliere nelle diverse stagioni, tempi di lavoro e costi Sabato 13 Marzo-10 Aprile-15 Maggio ore 10-12. Incontri pratici di lavoro sul campo presso Porta Aperta Starda San Cataldo

La partecipazione ai corsi è gratuita e rivolta sia a persone senza esperienza che a coloro che intendono approfondire diversi metodi di coltivazione. Conduce Renzo Raccanelli, esperto d’orto in collaborazione con Giorgio Bonini, coordinatore del progetto orto-giardino di Porta Aperta.

Per iscriversi è necessario inviare una e-mail a trame@fastwebnet.it

Per ulteriori informazioni: tel 3495288047

"Orti in città e a casa tua" è un progetto condiviso con Res, Des, Slowfood Modena, Casa per la Pace, Istituto Spallanzani Castelfranco Emilia.