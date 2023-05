Restauro auto d'epoca: CNA Modena presenta i nuovi diplomati del corso biennale professionalizzante

Già da quattro anni CNA Modena, tramite il suo ente di formazione, si occupa di crescere i nuovi professionisti del restauro di auto d’epoca, una nicchia del settore che a Modena ha probabilmente la sua capitale, con imprese specializzate e famose in tutto il mondo. Aziende artigianali dove da decenni si tramanda un mestiere quasi artistico – pensiamo ai famosi battilastra – che permette la ricostruzione di vecchie auto di cui spesso non esistono nemmeno più i disegni.

Un risultato ottenuto grazie ai corsi Ifts, gli unici in Italia, per il restauro di auto d’epoca, corsi biennali altamente professionalizzanti organizzati con il contributo determinante dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dell’Ateneo di Ferrara e con il supporto di numerosi attori (dal Museo Nazionale dell’Automobile, dall’Asi, sino ad arrivare a numerose case automobilistiche e carrozzerie del territorio).

“La qualità di questi corsi è dimostrata dal fatto che tutti i partecipanti alle precedenti edizioni oggi sono occupati presso le carrozzerie ed officine più prestigiose”, sottolinea Vania Spezzani, referente di questi progetti per CNA Formazione.

Proprio uno di questi corsi, la seconda edizione del percorso di restauro di carrozzeria, vedrà il suo ultimo atto venerdì prossimo, 19 maggio, alle 18, con la consegna degli attestati ai neodiplomati. L’appuntamento è al Museo Stanguellini, a Modena, in via Emilia Est, 756, dove, altre alla consegna dei diplomi, si parlerà del binomio tra nuove tecnologie e lavoro artigianale nel campo del restauro delle auto d’epoca assieme a Francesca Stanguellini, titolare e direttrice del Museo, Giovanni Groppi (Commissione Cultura Asi), Monica Zanetti (Scuderia Belle Eopoque), Gianluca Garagnani (Università di Ferrara).

Per il futuro? “In queste settimane – continua Spezzani – si sta concludendo il secondo anno del percorso relativo al restauro della meccanica, ma siamo anche già al lavoro per l’organizzazione del quinto corso Ifts per la formazione dei professionisti di questo settore”.