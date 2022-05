All'RNord si "diplomano" 23 operatori di segreteria con Formodena

Sono 23 gli allievi e le allieve che, venerdì 27 maggio, hanno ottenuto la qualifica di operatore amministrativo-segretariale rivolto alle persone disoccupate con disabilità e rilasciato da ForModena.

La cerimonia di consegna degli attestati per i due corsi che si sono conclusi nel mese di maggio, si è svolta nella sede dell’RNord con la partecipazione di Francesca Malagoli, direttrice di ForModena, Manuela Ghelfi, dell’Ufficio del collocamento mirato di Modena e di Grazia Baracchi, assessora all’Istruzione e Formazione del Comune di Modena.

Il corso è stato realizzato nell’ambito del Progetto Fondo regionale disabili, di cui ForModena è capofila dal 2015, che si sviluppa in tutto il territorio provinciale, coinvolgendo una media di 750 persone all’anno, in partenariato con altri sette enti (Css, Ceis, Aeca, Ifoa, Ial, Demetra, Irecoop) e ha come obiettivo l’inserimento, il reinserimento, la permanenza e la qualificazione occupazione delle persone con disabilità, in collaborazione con il Collocamento mirato di Modena.

I corsi hanno avuto una durata di 150 o 300 ore, per il 40 per cento costituite da stage in azienda, e alcune persone stanno già proseguendo il percorso in impresa, attraverso l’attivazione di tirocini. Come ha sottolineato la direttrice Malagoli, lo stage è un’opportunità non solo per gli allievi ma anche per le imprese del territorio che possono avvalersi di persone che hanno acquisito competenze e possono dare un contributo concreto all’azienda.

Da quest’anno, inoltre, le opportunità di frequentare un corso per conseguire una qualifica o per accrescere le proprie competenze sono aperte anche alle persone con disabilità già occupate e che possono accedervi rivolgendosi direttamente a ForModena (segreteria@formodena.it). I corsi spaziano dall’area informatica a quella linguistica alle soft skills, alle competenze tecniche. Per informazioni: www.formodena.it.

ForModena è l’ente di formazione, accreditato in Regione Emilia Romagna, che ha unificato dal 2013 le società di Modena, Carpi e dei Comuni dell’Area Nord. Nel corso della pandemia ha messo la competenza ventennale sviluppata nella formazione socio-sanitaria a disposizione del territorio, potenziando il numero dei corsi di qualifica per operatore socio-sanitario.

ForModena propone anche corsi per animatore sociale e tecnico esperto nella gestione dei servizi, oltre a corsi per l’inserimento e il reinserimento lavorativo di persone con disabilità.