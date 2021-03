Nasce a Medolla la prima Associazione di apicoltori, la presentazione in un evento online

Nasce nella bassa modenese una nuova realtà di tutela del territorio, un’Associazione di apicoltori volta alla valorizzazione e alla protezione della biodiversità e dell’insetto tra i più preziosi per l’ecosistema, l’ape. Si chiama “L’alveare nell’albero” aps, ha sede a Medolla ed è composta da un gruppo di apicoltori ed ambientalisti del territorio della Bassa uniti dal desiderio di ascoltare, conoscere e rispettare l’ambiente e tutto ciò che fa parte di esso.

La neonata Associazione presenterà la propria realtà territoriale in un evento online Sabato 20 Marzo alle ore 15 rivolto agli apicoltori e agli amanti delle api e della biodiversità operanti nei territori della bassa modenese. L’evento è gratuito, su prenotazione ( alvearenellalbero@gmail.com )e vedrà la partecipazione del sindaco di Medolla Alberto Calciolari e l’Assessore all’Ambiente Patrizia Sgarbi.

La mission de L’alveare nell’albero aps

“Le zone di pianura sono molto "vivaci" ed importanti dal punto di vista apistico - evidenzia il Presidente dell'Associazione Marcello Papotti - ma nello stesso tempo presentano problemi e difficoltà evidenti come agricoltura intensiva, utilizzo di veleni e pesticidi, inquinamento, scarsa variabilità di colture e specie vegetali, che riguardano e colpiscono le api, la biodiversità e la salubrità dell'ambiente in cui ci troviamo e, di conseguenza, anche l'essere umano”.

“ L'Associazione non si considera una vera e propria "associazione di apicoltori-produttori in senso stretto" ma più che altro un'Associazione di persone "amiche e custodi" delle api e della biodiversità. La nostra mission principale è quella di incentivare un tipo di approccio all'apicoltura ed al mondo delle api in generale, più rivolto alla conoscenza, al rispetto ed al benessere di questi insetti e ad una produzione di miele di qualità seguendo regole e principi ben definiti che ne rispettino le esigenze fisiologiche ed etologiche piuttosto che un tipo di apicoltura intensiva finalizzata a grandi quantità di produzione a qualsiasi costo ed utilizzando qualsiasi metodo e sottospecie di api”.

L’ Associazione è aperta a tutti gli apicoltori, o aspiranti tali, agricoltori, studiosi, veterinari rispettosi di questi principi ma anche ad appassionati, a tutti coloro che sono interessati ad avvicinarsi nel modo giusto al mondo delle api e ad una maggiore conoscenza e rispetto del nostro ambiente e della sua biodiversità, strettamente dipendenti dal benessere delle api e degli altri insetti impollinatori.

Per partecipare all’incontro online o per richiedere qualsiasi informazione aggiuntiva scrivere all’indirizzo mail alvearenellalbero@gmail.com