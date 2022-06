Imprenditore commerciale e somministrazione di alimenti e bevande. Al via il corso abilitante

Si terrà il dal 22 giugno al 29 luglio 2022, presso la sede Cescot in via Rainusso 144 a Modena, il corso abilitante per imprenditore commerciale e somministrazione di alimenti e bevande (ex Rec) Rif. Pa. 2019-17010/RER, autorizzato dalla Regione Emilia Romagna.

Cosa prevede il corso

Della durata di 100 ore, il corso, che si terrà il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 17:30 alle 21:30, prevede lo svolgimento dei seguenti temi: la comunicazione con il cliente - stili relazionali, nozioni di tecnica commerciali, norme igienico sanitarie, sicurezza sul lavoro - RSPP, la legislazione dei Pubblici Esercizi, HACCP: autocontrollo punti critici, antincendio rischio basso, test di verifica e prove intermedie di simulazione su tutto il programma del corso, riconoscimento merceologico degli alimenti, come promuovere la propria attività di P.E - tecniche di marketing, tecniche di miscelazione. Infine si terranno esercitazioni, prove pratiche, un ripasso generale e la verifica finale dell'apprendimento.

L'obiettivo del corso è quello di formare futuri imprenditori commerciali nel campo dell'imprenditoria alimentare, ad oggi un settore che necessita continuamente di figure professionali competenti e preparate.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a: info@cescotmodena.com.