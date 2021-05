Fondazione Modena Arti Visive, al via la Open Week per il Master sull'immagine contemporanea

Si svolgerà dal 10 al 14 maggio l’Open week con incontri individuali del Master sull’immagine contemporanea di FMAV Fondazione Modena Arti Visive, un percorso biennale pensato per artisti, siano questi giovani talenti emergenti alla ricerca di un proprio linguaggio espressivo o professionisti a caccia di nuove esperienze formative.

Fino al 6 maggio è infatti possibile prenotare un colloquio individuale online con la Scuola di alta formazione di FMAV, un’occasione unica per scoprire il percorso formativo, i corsi e i docenti del Master e conoscere tutti gli spazi e le facilities della Scuola.

I colloqui individuali, a numero limitato, sono un'importante occasione di ricevere informazioni e delucidazioni inerenti alla Scuola, al piano di studi e al percorso professionale ideale di ogni candidato da parte da docenti e staff scolastico. Per prenotare è necessario compilare il seguente modulo inserendo le preferenze per il giorno del colloquio, lo staff scolastico provvederà a ricontattare il candidato per fissare il colloquio, gratuito e senza impegno.



Per consultare tutte le informazioni sul master visitare la pagina dedicata sul sito della Scuola di FMAV.

Il Master

Il Master biennale sull’immagine contemporanea, è un’opportunità unica di formazione rivolta a tutti coloro che, raggiunta la maggiore età abbiano completato, o stiano terminando, un percorso di studi in campo artistico e desiderino approfondire l’ambito dell’immagine contemporanea, così come coloro che praticano la fotografia o il video a livello professionale o amatoriale e siano intenzionati ad intraprendere un percorso autoriale in ambito artistico. Al centro del percorso teorico e pratico la fotografia, un mezzo in continua evoluzione, reso ancora più affascinante e complesso dall’influenza delle nuove tecnologie.



La Scuola di alta Formazione

Il Master è proposto dalla prestigiosa Scuola di alta formazione di FMAV, dedicata alla fotografia e all’immagine contemporanea: un punto di riferimento nel panorama culturale italiano ed europeo con una specializzazione in campo artistico e curatoriale che vanta un ampio network di collaborazioni internazionali ed un parterre di docenti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Dal 2011 la Scuola propone un modello di formazione innovativo, in circolarità e sinergia con le altre attività di FMAV Fondazione Modena Arti Visive, offrendo agli studenti l’opportunità di Visiting Professor con i protagonisti delle esposizioni prodotte dall’istituzione, di realizzare essi stessi delle mostre e di confrontarsi con il grande patrimonio delle collezioni di FMAV. Tutto questo avviene a Modena, una citta? a misura di studente, sede di importanti realta? innovative della scena creativa italiana