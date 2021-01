Ennesimo Academy torna tra i banchi di scuola con corsi dedicati all'immagine e alla regia

Nonostante il periodo complicato per il mondo della scuola tra didattica a distanza e lezioni in presenza, durante l’ultimo anno si è potuto osservare come gli stimoli visivi degli studenti siano aumentati in modo esponenziale. Interpretare le immagini diventa quasi una prerogativa indispensabile per crescere in modo consapevole, ed è per questo motivo che, anche nel 2021, Ennesimo Academy rinnova la collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del territorio mettendo a disposizione esperienza e professionalità in corsi dedicati.

Quasi 900 studenti e insegnanti di 35 classi prime, seconde e terze dei Comuni di Fiorano Modenese, Maranello e Scandiano saranno protagonisti dei corsi di educazione all’immagine dell’Ennesimo Academy per imparare cosa si nasconde dietro la produzione di un video, immedesimarsi in un regista alle prese con soggetto e storyboard e soprattutto cimentarsi nella critica cinematografica, diventando così protagonisti della prossima edizione dell’Ennesimo Film Festival.

«Siamo molto contenti dell’adesione di un così gran numero di classi all’Academy. Lo scorso anno abbiamo concluso i corsi con la DAD - commentano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, organizzatori di Ennesimo Film Festival- a causa del lockdown e dell’emergenza sanitaria in corso. Nella nostra società il video è uno dei principali linguaggi di comunicazione ed è importante saperlo osservare con oggettività sviluppando la propria capacità di critica e interpretativa. Non solo per non cadere vittima di informazioni sbagliate, quanto per poterlo comprendere a pieno e perché no, sviluppare una passione per il cinema che potrà poi trasformarsi in un lavoro nel prossimo futuro».

Al termine dei corsi, previsto per Aprile, gli studenti delle classi terze saranno protagonisti della sesta edizione del Festival e voteranno il Miglior cortometraggio dell’Ennesima Sezione Giovani assegnando l’omonimo premio. Inoltre gli studenti potranno partecipare al premio per la Miglior Recensione, mettendo in pratica quanto imparato in classe e scrivendo un articolo su uno dei film in concorso. Le migliori recensioni saranno pubblicate sul sito del Festival e premiate in occasione della serata finale.

«Quest’anno i corsi dell’Academy non si fermano qui – concludono Ferrari e Marmiroli – e per la prima volta saremo in 18 classi del Liceo A.F. Formiggini di Sassuolo per insegnare agli studenti le basi della critica cinematografica, come girare un video per raccontare il territorio e il proprio percorso di studio e le basi per la sottotitolatura di un cortometraggio. In più terremo un corso in collaborazione con il Comune di Spilamberto e insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi con l’obiettivo, sulla scia dell’Agenda ONU 2030, di attivare la creatività e la sensibilizzazione sul tema della riduzione del consumo della plastica attraverso delle pratiche individuali e il confronto collettivo. Al termine del progetto i partecipanti realizzeranno una serie di pubblicità da affiggere in diversi luoghi pubblici per aumentare la consapevolezza su questi temi in tutta la comunità».