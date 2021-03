Fondazione Modena Arti Visive, aperte le iscrizioni al Master sull'immagine contemporanea

Fondazione Modena Arti Visive (FMAV) apre ufficialmente le iscrizioni al Master sull'immagine contemporanea, un percorso biennale pensato per artisti d'ogni età, siano essi giovani talenti emergenti alla ricerca di un proprio linguaggio espressivo o professionisti a caccia di nuove esperienze formative.

Durante l'Open Day che si terrà in data 15 Aprile alle ore 18 in diretta dalla pagina Facebook fmavscuoladialtaformazione, verranno illustrati i carattteri portanti del percorso formativo, incentrato sul significato di immagine contemporanea: la fotografia, mezzo in continua evoluzione, reso ancora più affascinante e complesso dall’influenza delle nuove tecnologie, sarà al centro del percorso di studi, teorico e pratico. A partire dai generi tradizionali, fino alle inesplorate sperimentazioni del presente e del futuro, non senza dimenticare l’immagine in movimento.

Gli studenti potranno imparare in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Beneficeranno di un rapporto costante e diretto con gli insegnanti, di una formazione che avviene all’interno di un gruppo di lavoro vivace e stimolante, del confronto con altri giovani artisti e allo stesso tempo di una supervisione sartoriale grazie alle dimensioni contenute delle classi. Inoltre, parteciperanno ad esperienze, workshop e Job Training con professionisti del settore, in uno spazio super attrezzato e provvisto di tutti i necessari laboratori. La Scuola è inoltre pronta, con strumenti di lavoro personalizzati e un modello di insegnamento rodato, nel caso fosse necessario affrontare dei periodi di didattica online.

Le agevolazioni

Il Master sull’immagine contemporanea di FMAV Fondazione Modena Arti Visive è alla ricerca di nuovi talenti. E ci sono tante fantastiche opportunità: 2 saranno gli studenti che potranno beneficiare di esenzioni che copriranno il 100% della retta (candidature fino al 30 aprile); 6 gli studenti che beneficeranno di una riduzione al 50% (candidature fino al 31 maggio); Early Bird 25% entro il 30 aprile.

Le iscrizioni al Master sull’immagine contemporanea di FMAV Fondazione Modena Arti Visive sono aperte fino al 30 Giugno 2021 mentre è possibile partecipare, oltre all'Open Day, alla Open Week, cinque giorni dedicati ad incontri individuali dal 10 al 14 Maggio (per info: formazione@fmav.org).

La Scuola di alta formazione

Il Master è proposto dalla prestigiosa Scuola di alta formazione di FMAV, dedicata alla fotografia e all’immagine contemporanea: un punto di riferimento nel panorama culturale italiano ed europeo con una specializzazione in campo artistico e curatoriale che vanta un ampio network di collaborazioni internazionali ed un parterre di docenti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Dal 2011 la Scuola propone un modello di formazione innovativo, in circolarità e sinergia con le altre attività di FMAV Fondazione Modena Arti Visive, offrendo agli studenti l’opportunità di Visiting Professor con i protagonisti delle esposizioni prodotte dall’istituzione, di realizzare essi stessi delle mostre e di confrontarsi con il grande patrimonio delle collezioni di FMAV. Tutto questo avviene a Modena, una citta? a misura di studente, sede di importanti realta? innovative della scena creativa italiana.