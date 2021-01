Unimore si arricchisce di un nuovo corso opzionale: Competenze Trasversali sulla Sostenibilità

A partire dal secondo semestre di questo Anno Accademico (2020/21) l'offerta formativa di Unimore si arrichisce di un nuovo corso opzionale di "Competenze trasversali sulla Sostenibilità", un insegnamento interdisciplinare rivolto a tutti gli studenti e studentesse dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia per acquisire conoscenze e competenze di sostenibilità sempre più approfondite.

In tema di Sviluppo Sostenibile, l’Agenda 2030, adottata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite dal 2015, ha definito un piano d'azione di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals) come strategia per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti. Unimore, che fa parte della Rete italiana delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, promuove questi obiettivi ed è impegnata a contribuire al loro raggiungimento offrendo a tutti i suoi studenti e studentesse la possibilità di acquisire conoscenze e competenze di sostenibilità aggiuntive rispetto a quelle già inserite nei vari ambiti di studio di ciascuno/a.