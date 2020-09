Sostenibilità | 7 consigli per un lifestyle eco-friendly

Per vivere sostenibile o avvicinarsi al mondo della sostenibilità non è necessario intraprendere missioni o iniziare battaglie, la cosa importante è agire responsabilmente e, nel proprio piccolo, attuare una serie di comportamenti che modifichino il proprio stile di vita a favore dell'ambiente e della nostra persona. Di seguito alcuni consigli utili per un lifestyle eco-friendly:

Spostamenti | mezzi pubblici, mezzi a basso impatto ambientale

E’ vero, l’automobile è divenuta ormai un mezzo di trasporto insostituibile e al quale ci affidiamo maggiormente nei nostri spostamenti quotidiani. E’ comoda, è asciutta, è sicura, ma in alcune situazioni rimpiazzabile con mezzi a minor impatto ambientale. In città possiamo muoverci a piedi per raggiungere le mete più vicine (la tabaccheria del quartiere, l’ufficio postale etc.), la bicicletta o il monopattino elettrico per destinazioni di medio raggio e i mezzi del trasporto pubblico urbano o extraurbano come autobus, corriere e treni, per le destinazioni più lontane. Cambiare mezzo di spostamento implica una scelta consapevole, un sacrificio in termini di tempo in favore, però, ad un risparmio di denaro e di emissioni di Co2.

Less Plastic

Meno plastica. Ma come? Come fare a meno di uno tra i materiai più commercializzati, più prodotti, più inquinanti e meno smaltibili del mondo? La plastica è ovunque. E’ nella mobilia, nelle automobili, nel materiale scolastico, nei vestiti (nylon), nelle confezioni di alimenti (Polietilene e Moplen) ed ha un impatto ambientale altissimo. Le alternative a questo materiale derivante dal petrolio sono poche ma, se applicate quotidianamente, capaci di fare la differenza. Vediamo alcuni esempi: