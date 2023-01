L'impresa di Matteo, tre tonnellate di rifiuti raccolte in un anno nelle campagne di Modena

"Nel 2022 ho dedicato quasi tutti i giorni almeno un'oretta a passeggiare nelle campagne intorno a Modena o nel posto in cui mi trovavo portando sempre con me dei sacchi e la pinza per raccogliere rifiuti", racconta Matteo Cimitan, referente provinciale dell'Associazione Plastic Free, che si batte per un utilizzo consapevole della plastica e la riduzione dei rifiuti. Il risultato? "A conti fatti il totale di rifiuti raccolti è di 3264,7kg suddivisi in 577 sacchi dal peso medio di 5,1 Kg".

L'impresa di Matteo è iniziata il 1 gennaio 2022 quando, intento a stilare l'elenco dei "buoni propositi" per l'anno nuovo, si è posto l'obiettivo di rimuovere dalla sua città almeno tre tonnellate di rifiuti entro il 2023. Un obiettivo ambizioso, volto a dimostrare come anche l'operato del singolo possa fare la differenza, raggiunto e superato all'alba dell'anno appena iniziato.

Frutto di una passione (e preoccupazione) per il futuro dell'ambiente, la raccolta individuale di Matteo si aggiunge a quella dei volontari di Plastic Free, che nel 2022 ammonta ad oltre cinque tonnellate.

Non un peso, bensì un sano e utile momento di svago: "Durante tutto l'anno, prendermi una pausa dallo studio e dal lavoro per rilassarmi svolgendo un'attività utile a me e all'ambiente è stato davvero piacevole" racconta Matteo, la cui attività ha interessato principalmente le zone di campagna che affiancano la tangenziale di Modena.

Il giovane, pone l'accento sul problema dei rifiuti gettati dai finestrini delle auto in corsa. Una "malsana abitudine" degli automobilisti, facilmente evitabile eppure incredibilmente diffusa. "Per chi raccoglie rifiuti è uno strazio vedere i posti appena ripuliti che vengono nuovamente sporcati in meno di 24 ore e per chi fa volontariato per l'ambiente è difficile continuare il proprio impegno potendo osservare che il problema contro il quale si lotta è troppo grande per noi" racconta Matteo, "ma a tutti i volontari voglio dire di proseguire con la propria missione per migliorare il mondo, perché rifiuto dopo rifiuto raccolto si arriva veramente a rimuovere dall'ambiente una tonnellata di materiale inquinante".

Conclude con un messaggio: "Il mio invito è dunque quello di continuare a lasciare il mondo un po 'migliore di come lo abbiamo trovato, non per forza raccogliendo più di 3 tonnellate di rifiuti in un'anno, ma facendo ogni giorno una piccola azione per il bene comune. Tutte insieme queste azioni peseranno anche più di 3 tonnellate".