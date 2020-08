Coronavirus | Tamponi e test sierologici: come e dove farli a Modena

Le persone che rientrano da Croazia, Malta, Spagna, Grecia, Bulgaria, Romania e Paesi extra Schengen, ma anche chi rientra in questi giorni dalla Sardegna, gli operatori del mondo della scuola, o semplicemente i privati cittadini che vogliono essere sicuri delle proprie condizioni di salute. La platea di chi deve o può sottoporsi ai test sierologici o ai tamponi per rilevare l'eventuale contagio da covid-19 è vastissima.

Cerchiamo con questa guida di indicare le modalità attualmente previste dal Servizio Sanitario Regionale per ciascuna categoria.

Persone che rientrano da Croazia, Malta, Spagna, Grecia

E' necessario prenotarsi sul sito del dipartimento salute pubblica dell'Ausl di Modena. Chi rientra dall'estero, è tenuto, ai sensi delle norme nazionali e regionali, alla segnalazione al Dipartimento di Sanità Pubblica, preferibilmente compilando un modulo. In caso di insorgenza dei sintomi da covid (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) è obbligatorio segnalarlo via mail alla propria Azienda Ausl di competenza.

Se non si hanno sintomi COVID-19 durante l'eventuale periodo di sorveglianza è consentito spostarsi in un'altra abitazione, diversa da quella precedentemente indicata all'Azienda USL competente. In tal caso il periodo di isolamento e sorveglianza di 14 giorni ricomincia dalla data dello spostamento ed è necessario trasmettere via mail all’Azienda Ausl di competenza una dichiarazione con l’indicazione dell’itinerario che si intende effettuare e l'indirizzo dell'abitazione o dimora dove verrà svolto l'isolamento.

Chiunque rientri dai Paesi sopra elencati deve segnalarsi e richiedere la somministrazione del tampone da effettuare entro 48 (tempi tecnici permettendo). Chi dispone del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Emilia-Romagna, riceverà l’esito entro 48 ore. In ogni caso il referto sarà disponibile su questo sito nella sezione Referti online inserendo il codice rilasciato al momento dell’esame. Durante l’attesa del referto, l’interessato non è tenuto all’isolamento in casa ma è invitato a rispettare in maniera stringente le norme anticontagio. In caso di esito positivo sarà contattato dal Dipartimento di Sanità Pubblica che fornirà indicazioni precise.

Bulgaria, Romania e Paesi extra Schengen

Chiunque rientri dai Paesi sopra elencati deve segnalarsi attraverso il modulo di segnalazione ed è tenuto all’isolamento a casa per 14 giorni. Sarà contattato dal Dipartimento di Sanità Pubblica per essere sottoposto a due tamponi durante il periodo di isolamento.

Residenti nel territorio dell'AUSL di Modena che rientrano dalla Sardegna

Anche i vacanzieri che sono stai sull'isola, teatro di diversi focolai, sono invitati a richiedere la somministrazione del tampone utilizzando il link per i rientri dall’estero. Il referto verrà consegnato secondo le stesse modalità dei casi precedenti.

Personale del mondo della scuola

Gli operatori scolastici, circa 15.00 nel modenese, potranno semplicemente contattare il proprio medico e sottoporsi al test sierologico rapido. Tutti gli altri potranno prenotare un test al link sotto, compatibilmente con le disponibilità in costante ampliamento. In caso di positività al test sarà proposto un tampone sul posto. Il test è su base volontaria.

Test per tutti i privati cittadini

Il tampone su richiesta del cittadino per esigenze specifiche non legate a motivi di sanità pubblica deve essere effettuato solamente nei centri autorizzati dalla Regione Emilia Romagna, con spese a proprio carico. Per l’accesso, è necessaria la prescrizione in carta libera da parte del medico di fiducia, a seguito della quale è necessario contattare direttamente il laboratorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Elenco dei laboratori autorizzati in provincia di Modena