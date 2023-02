Come chiedere o rinnovare il passaporto a Modena tramite il sito web "Agenda Passaporto"

Se desideri chiedere o rinnovare il passaporto e sei di Modena ecco cosa devi sapere.

Ogni quanto deve essere rinnovato

In primo luogo il passaporto viene rinnovato ogni 10 anni per i maggiorenni, mentre è più frequente per i minorenni, in particolare ogni 3 anni per i minori da 0 a 3 anni e ogni 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni.

Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.

Dove richiederlo

Questura - Ufficio Passaporti

E' possibile consultare il sito di Agenda passaporto, il servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici.

ATTENZIONE: Dal 1 marzo 2021, in ottemperanza al D.L. 76/2020 art. 24 co. 4, è possibile registrarsi all'Agenda Passaporti solo ed esclusivamente con la propria «identità digitale», utilizzando i pulsanti “Entra con SPID” ed “Entra con CIE” presenti nella pagina d'accesso. Dal 1 ottobre l'accesso al servizio e` consentito solo ed esclusivamente tramite la propria identità digitale.

Dunque, per prenotare ora, data e luogo per presentare la domanda di rinnovo passaporto tramite il sito web Agenda Passaporto, è OBBLIGATORIO essere in possesso di un'identità digitale (SPID oppure CIE, la Carta d'Identità Elettronica).

Se le date disponibili online sono terminate e ci sono urgenze adeguatamente motivate (lavoro, salute e studio) potete rivolgervi direttamente alla vostra Questura o Commissariato.

La domanda per il rilascio (fate attenzione a compilare quella che occorre scegliendo tra il modulo per i maggiorenni e quello per i minorenni) può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora secondo quanto disposto dalla legge 21 novembre 1967 n. 1185 art.6

Servizio passaporti a domicilio

Il cittadino, attraverso una convenzione con Poste Italiane, può richiedere che il passaporto gli sia recapitato a domicilio, pagando il servizio in contrassegno al momento della consegna.

Orario e informazioni utili

L'Ufficio Passaporti di Modena si trova in Via Giovanni Palatucci, 15 41122 (MODENA - MO) ed è aperto da lunedì al venerdì dalle 08:15 alle 11.00.

Telefono: 059/410766

Email: dipps148.00N0@pecps.poliziadistato.it

Il ritiro dei passaporti sarà possibile, dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 12.00 alle ore 13.00, senza obbligo di prenotazione.

La documentazione da presentare

Il modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni) presente sul sito web della Polizia di Stato.

un documento di riconoscimento valido ( n.b. portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento)

2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)

La ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato, per il momento, presso gli uffici postali di Posteitaliane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, in distribuzione presso gli uffici postali di Posteitaliane.

Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà esser scritta la dicitura “importo per il rilascio del passaporto elettronico”.