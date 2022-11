Come rinnovare o richiedere la Carta di Identità Elettronica (CIE) a Modena

Da Marzo 2018 il formato cartaceo della carta d'identità, considerato ormai obsoleto, non viene più rilasciato: al suo posto è stata introdotta la carta d'identità elettronica (CIE), documento delle dimensioni di una carta di credito che contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione.

Se desideri rinnovare o richiedere il nuovo documento didentità a Modena, di seguito sono elencate le principali informazioni da sapere.

Ogni quanto deve essere rinnovata la carta d'identità elettronica?

Dipende dall'età del richiedente. La carta d'identità elettronica ha validità di:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

10 anni per i maggiorenni

La carta d’identità in formato cartaceo ed elettronico è valida fino alla data di scadenza riportata sul documento stesso, mentre il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza della carta.

Dove e come richiedere a Modena il rinnovo della carta d'identità

Ci sono 3 modalità per richiedere un appuntamento per rinnovare il documento d'identità: online, al telefono o di persona.

1. Online: attraverso l'Agenda di prenotazione. E’ necessario il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica.

Una volta effettuata la prenotazione si riceve un promemoria con il numero per accedere direttamente allo sportello anagrafe senza fare la fila, l'elenco dei documenti che sono richiesti, alcune informazioni utili e un codice di accesso (pin) che deve essere conservato per verificare o eventualmente annullare la prenotazione effettuata.

2. Telefonicamente: contattando lo 059/2032077 nei seguenti orari: lunedì e giovedì 9.00-18.00; martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00-13.00

3. Di persona: recandoti al Punto Informativo di via Santi, 40 o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Piazza Grande 17

Nel giorno fissato per l'appuntamento, dunque, bisognerà recarsi all'Anagrafe centrale di Via Santi 40 o al Quartiere 3 di Via Padova (via Don Minzoni 121) a seconda della sede scelta in fase di prenotazione.

Cosa occorre portare con sè il giorno dell'appuntamento

1. Una fotografia risalente a non più di 6 mesi, su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto, ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia completamente ben visibile. La fotografia può essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB con le seguenti caratteristiche: definizione immagine: almeno 400 dpi, dimensione del file massimo 500kb, formato del file JPEG

2. Modulo di assenso per il rilascio della carta valida per l'espatrio nel caso di minore accompagnato da un solo genitore

3. Carta di identità scaduta o in scadenza

4. Denuncia di furto o smarrimento della precedente Carta d'Identità resa presso le Autorità competenti, in originale

5. Carta di identità deteriorata e modulo di dichiarazione sostitutiva

6. Tessera Sanitaria/Codice fiscale (Carta Nazionale dei Servizi)

7. Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità

8. Passaporto o documento di riconoscimento del minore straniero (comunitario e extracomunitario), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità

L'operazione allo sportello richiede mediamente 15 minuti: al richiedente viene rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall'Istituto Poligrafico unitamente alla CIE)

Il documento sarà spedito all'indirizzo indicato dal cittadino

La carta di identità elettronica sarà consegnata dal Poligrafico dello Stato all'indirizzo indicato dal cittadino, al momento del rilascio, nell'arco di 6 giorni lavorativi, con lettera raccomandata.

Se il cittadino non è presente al momento della consegna della raccomandata riceverà un avviso con l'invito a recarsi di persona al ritiro della Carta di Identità presso il servizio incaricato per la consegna. In caso di mancato recapito è possibile contattare il Ministero dell'Interno al numero verde 800.263.388 o all'indirizzo email cie.cittadini@interno.it

Quanto costa?

Il costo per il rilascio o il rinnovo della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,20. Il versamento, in contanti o tramite POS (ad eccezione dei circuiti extrabancari Diners e American Express), deve essere effettuato direttamente allo sportello anagrafico prima di procedere all'avvio della pratica di acquisizione dati.

(Presso l'Anagrafe di via Padova si accettano esclusivamente pagamenti tramite POS.)