"Lemon therapy" al Teatro La Venere di Savignano

Prosegue la Stagione di Prosa 2023, sabato 4 marzo alle ore 21.00, con l'esilarante commedia LEMON THERAPY che vede P. un trentacinquenne che ha rimosso completamente il ricordo della sua adolescenza, aiutato da V. una psicoterapeuta che lo segue durante una “originale” terapia che prevede inoltre l’interazione con il pubblico presente in sala. "Lemon Therapy", una commedia leggera, ma non superficiale, che non vuole solo far ridere, non pretende di dare risposte, lascia spazio alla riflessione e lancia provocazioni sul tema, senza scimmiottare o prendere in giro il mondo adolescenziale, ma cogliendo l’ironia, la crudeltà e la tragicità di quella complicata età. La prima volta, l’attesa, la tensione, la sperimentazione, la scoperta di sè e dell’incontro con l’altro: chi sono io? Come sono cambiato?

Quella fase precaria dell’esistenza dove l’identità appena abbozzata gioca tra il non sapere chi si è e la paura di non riuscire a essere ciò che si sogna. L’epoca delle passioni tristi, delle non scelte, dove la risposta a tutto è “boh!”: la stagione dell’adolescenza dove il desiderio è di essere contemporaneamente come tutti gli altri e come nessun altro.

Testi: Chiara Boscaro e Marco di Stefano Regia: Enrico Lombardi e Alice Melloni In scena: Enrico Lombardi e Alice Melloni Produzione: Quinta Parete. Inizio spettacoli alle ore 21.00.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 059730496, whatsapp 3358134285, lavenere@teatroevento.it