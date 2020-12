Meteo | Previsioni meteo per martedì 15 dicembre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2546m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

L'alta pressione inizia a indebolirsi per l'avvicinarsi di una modesta perturbazione. Nubi dunque in aumento sull'Emilia Romagna ma senza particolari precipitazioni. Da segnalare ancora nebbie o nubi basse sulle pianure, specie lungo il Po, in parziale sollevamento diurno. Temperature in calo nei massimi in Appennino e Romagna, lieve rialzo dei minimi. Venti deboli variabili o da Sudovest. Mare poco mosso.

Previsione a cusa di 3B Meteo

