Meteo | Allerta gialla per domani, torna la neve a bassa quota

La nuova perturbazione in arrivo tra poche ore sul nostro territorio promette nuove nevicate in Appennino. Anche per questo, la protezione Civile dell'Emilia-ROmagna ha emesso un'allerta meteo che interesserà in particolare la fascia di collina e montagna della provincia.

L'allerta è valida dalle 00:00 del 1 marzo, fino alle 00:00 del 2 marzo:

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi per le province di RA, FC, RN.

per per le province di RA, FC, RN. Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori per le province di BO, RA, FC, RN; per neve per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

"Per la giornata di mercoledì 1 marzo sono previste nevicate di moderata intensità su tutta la fascia appenninica che sul settore centro-occidentale potranno raggiungere la pianura senza accumuli al suolo; sul settore orientale la quota neve, che si innalzerà progressivamente dal pomeriggio fino a 1000 metri. Le precipitazioni previste potranno determinare localizzati fenomeni franosi e piene sui bacini romagnoli con livelli prossimi alla soglia 2".

La neve in arrivo

Gli esperti di 3bmeteo.com evidenziano come mercoledì il fronte "estenderà i suoi fenomeni all'Emilia Romagna ed entro sera all'arco alpino, specie occidentale, con limite neve intorno a 700/1000m sul Piemonte, a tratti più in basso sul Cuneese con fiocchi anche a Cuneo entro sera, 500/700mm sulla dorsale tosco-emiliana ma a quote inferiori su quella occidentale con limite neve anche fino a 200m, 1200/1400m sulla dorsale laziale-abruzzese. Neve anche in Sardegna oltre gli 800/1000m. Gli accumuli potranno essere significativi in quota, con circa 20/30cm sulle Alpi Marittime oltre i 1500m, 20/30cm sull'Appennino emiliano oltre i 1000m, circa 10/20cm tra Sibillini e dorsale abruzzese oltre i 1800m".

"Giovedì deboli nevicate si attarderanno sulle Alpi occidentali dagli 800/1000m, in attenuazione in giornata, ancora un po' di neve sull'Appennino emiliano dai 700m, anche in questo caso in attenuazione in giornata. Nevicate in intensificazione sull'Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo, specie in serata, a partire dai 1100m".