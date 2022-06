Meteo | Nuovo peggioramento, allerta gialla per temporali

"Dopo giorni di caldo intenso e afoso, il clima dell’Emilia-Romagna è tornato ai valori in linea con la media del periodo, grazie anche alle piogge e ai venti che nella giornata di martedì hanno spazzato via la canicola dell’ultima settimana. Gli effetti del cedimento anticiclonico sono tutt'altro che finiti, poiché per le prossime ore assisteremo ad un nuovo peggioramento del tempo atteso dalla serata di mercoledì. Un nuovo fronte perturbato proveniente da nord, infatti, porterà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni sparse, localmente intense, specie lungo le località del Po, con fenomeni a carattere di rovescio e temporale"

Lo riferisce il meteorologo di 3bmeteo Alessandro Conigliaro. "Durante il break temporalesco saranno possibili puntuali forti grandinate e intense raffiche di vento. Elevato anche il rischio di locali nubifragi, specie laddove i fenomeni intensi potranno stazionare e insistere. Nella giornata di domani attese ancora condizioni d’instabilità, marcata tra notte e mattino sulla Romagna con forti temporali, grandinate e intense raffiche di vento. Rimarrà un po' ai margini del peggioramento l’Emilia, dove sarà soltanto parzialmente interessato dal peggioramento di domani, con condizioni più stabili e asciutte nella prima parte del giorno e nuovo aumento dell’instabilità nel pomeriggio con rapidi rovesci o locali temporali. Netto generale miglioramento da venerdì con ultimi residui fenomeni in Romagna, fino al mattino, poi seguirà residua variabilità, con clima ancora ventoso e tempo in prevalenza asciutto".

"La fase di maltempo sarà accompagnata da un deciso calo termico, con valori che nella giornata di giovedì potrebbero non supereranno i +25°C in Romagna, mentre saranno lievemente superiori in Emilia, con punte fino a +27/+28°C. Per il bel tempo bisognerà attendere il weekend, con nuova rimonta anticiclonica su tutta la Regione e temperature nuovamente in rialzo".

La situazione a Modena

Atteso peggioramento del tempo a partire dalla sera di mercoledì con piogge e temporali che potranno interessare anche la città, più probabile nelle località in prossimità del Po. Giovedì, prima parte del giorno condizioni in prevalenza stabili e asciutte, ma con possibile aumento dell’instabilità nel pomeriggio, con deboli e isolati fenomeni. A seguire netto miglioramento del tempo, con cielo in prevalenza soleggiato e tempo asciutto. Cado contenuto fino a giovedì, con valori che non andranno oltre i +25°C, in graduale rialzo da venerdì. Ventilazione a tratti moderata dai quadranti settentrionali. Bel tempo nel weekend, con sole protagonista e temperature in rialzo.

Allerta meteo

La provincia di Modena è in "zona gialla" dalla prossima mezzanotte, come si legge nel bollettino regionale: "A partire dalle prime ore di giovedì 9 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, più probabili sui settori di pianura centro orientale della Regione. Nel pomeriggio si prevede anche un aumento del moto ondoso e non si escludono pertanto localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina".