Meteo | Inizia la settimana rovente, verso quota 40°C

Inizia quella che si prannuncia una settimana davvero rovente, a Modena come nel resto d'Italia. L’anticiclone continuerà a essere il protagonista nel corso della settimana su tutta l’Emilia-Romagna dove rinnoverà condizioni di tempo stabile e soleggiato nonché caldo in ulteriore intensificazione specie da mercoledì. Solo nella giornata di giovedì qualche cumulo in più si potrà formare sulla dorsale appenninica emiliana con isolati e brevi piovaschi.

A fare il punto della situazione è il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: "Il caldo si farà ancora più intenso da metà settimana: attese massime massimi di 35/37°C sulle pianure emiliane, 37/38°C giovedì sempre sulle pianure emiliane con punte di 39°c sul reggiano, 38/39°C venerdì su gran parte delle pianure emiliane con picchi locali vicini ai 40°C. Anche il weekend si prospetta rovente con massime diffusamente prossime ai 37/39°C sulle pianure emiliane e interne romagnole con picchi locali anche di 40/41°C. Lungo le coste valori non oltre i 33/35°C ma con clima a tratti afoso. Non si starà meglio neppure in montagna visto che le massime si porteranno prossime o localmente oltre i 30°C anche a 1000 metri". Meteo a Modena Tempo stabile e soleggiato per tutta la settimana con soltanto qualche velatura di passaggio a disturbare il sole. Caldo sempre più intenso, massime fino a 38-39°C nella seconda parte della settimana. Caldo anche la sera-notte con minime non inferiori ai 22-24°C.