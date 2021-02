Freddo da San Valentino: gelo siberiano in arrivo

“Nei prossimi giorni assisteremo a tempo spesso instabile o perturbato sull'Italia, con clima via via più freddo” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “lunedì risentiremo dei residui effetti della perturbazione di domenica, con ancora qualche pioggia o rovescio specie al Centrosud, mentre tra martedì e giovedì faremo in conti con una nuova perturbazione che riporterà maltempo da ovest verso est. In questa fase avremo anche un calo ulteriore delle temperature, con neve anche a quote medio-basse al Nord e nevicate pure sull'Appennino. Il clima sarà più freddo ma non ancora pienamente invernale: il vero freddo rimarrà per ora relegato sull'Europa nord orientale”

Da San Valentino in arrivo il gelo siberiano

“Si potrebbe invece andare verso una brusca virata all'inverno più rigido dal weekend di San Valentino” - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “quando gelidi venti da Russia e Siberia (Buran) potrebbero dilagare direttamente sull'Europa centro-orientale. Parte di questa irruzione gelida potrebbe interessare anche l'Italia dalla porta adriatica sotto-forma di assai freddi venti di bora e grecale, portando ad un tracollo termico con clima rigido per diversi giorni e soprattutto neve anche in pianura e fin sulle coste. Ancora presto per entrare troppo nel dettaglio sia sull'entità del freddo che sulla localizzazione delle eventuali nevicate: tutto dipenderà dall'esatta traiettoria dell'irruzione fredda. Seguiranno dunque importanti aggiornamenti previsionali”