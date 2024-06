Meteo | Caldo africano nel weekend ma dal 1 luglio nuovo stop all’estate con temporali e calo termico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Il Nord Italia sta finalmente godendo di una tregua dal maltempo, ma questa pausa sarà breve. Durante il prossimo fine settimana, l'arrivo di un anticiclone africano porterà condizioni di tempo stabile e caldo al Centrosud, ma al Nord si prevede il ritorno di temporali forti.

Temporali al Nord

Secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, “Il fine settimana vedrà il ritorno di qualche rovescio o temporale anche forte su Alpi, Piemonte e Lombardia, in particolare sabato sera, quando non si escludono locali grandinate, nubifragi e colpi di vento”. Questa situazione si verificherà nonostante la presenza dell'anticiclone africano che dominerà il resto del Paese con cieli prevalentemente soleggiati.

Caldo intenso al Centrosud

Le correnti calde provenienti dal Nord Africa alimenteranno l’anticiclone, facendo impennare le temperature soprattutto al Centrosud. Ferrara avverte: “Tra sabato e domenica previsti picchi di oltre 34-35°C nelle zone interne lontane dal mare, fino a punte anche di 38°C al Sud e prossime ai 40°C sulla Sicilia”. Al Nord, le temperature saranno leggermente più basse, ma l'afa sarà accentuata in Pianura Padana, Liguria e lungo i settori costieri della Penisola, con punte di 32-33°C.

Cambio di scenario nella prossima settimana

La situazione meteorologica cambierà nuovamente all'inizio della prossima settimana. “Lunedì prossimo, con luglio che esordirà all’insegna del tempo instabile, una perturbazione atlantica affonderà il colpo sull’Italia, portando rovesci e temporali sparsi probabilmente per 3-4 giorni, in movimento dal Nord verso il Centrosud” annuncia Ferrara. Sono previsti locali nubifragi, allagamenti, grandinate e raffiche di vento, accompagnati da un generale calo delle temperature, anche di oltre 6-8°C al Centronord. Le Isole Maggiori, in particolare la Sicilia, potrebbero rimanere ai margini di questa perturbazione, continuando a soffrire la grave siccità che affligge l'isola.

In conclusione, il weekend sarà caratterizzato da un'alternanza di caldo intenso e temporali forti, con un netto cambiamento previsto per l'inizio della prossima settimana. Si raccomanda di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di prendere le necessarie precauzioni in caso di temporali e condizioni estreme.