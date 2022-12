Meteo | Torna il maltempo nel weekend e per l’Immacolata pioggia e neve

“Confermato l’imminente arrivo di una nuova ondata di maltempo su gran parte d’Italia, ad opera dell’ennesimo vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo centro-occidentale” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “prime piogge e rovesci approcceranno i versanti occidentali della Penisola venerdì, ma sarà tra sabato e domenica che il maltempo entrerà nel vivo con precipitazioni su gran parte dello Stivale. Anche in questo frangente non mancheranno piogge talora intense, temporali e nubifragi, in particolare tra Toscana, Lazio e ancora una volta sulla Campania. Piogge piuttosto diffuse anche al Nord con neve sulle Alpi mediamente dai 1000-1400m, ma anche più in basso sul Nordovest, fino a quote collinari tra basso Piemonte ed entroterra savonese. Attenzione inoltre al vento che soffierà a tratti forte di Scirocco su gran parte del Centrosud, Adriatico, con raffiche anche di oltre 70km/h su Salento, Sicilia e Sardegna; tramontana scura invece sul Ponente Ligure. Possibile alta marea a Venezia e Chioggia”

Una nuova perturbazione per l'Immacolata

“Con tutta probabilità non sarà finita qui: altre perturbazioni sono in vista anche per la prossima settimana” – prosegue Ferrara di 3bmeteo – “in particolare proprio il Ponte dell’Immacolata potrebbe vedere condizioni di maltempo su diverse aree della Penisola con anche un abbassamento delle temperature, specie al Nord dove non si escludono nevicate talora a bassa quota. Si tratta ad ogni modo di una tendenza che necessiterà di ulteriori conferme e analisi, dal momento che mancano diversi giorni”.

Dicembre ciclonico

“In linea generale appare comunque altamente probabile che assisteremo ad un dicembre decisamente diverso rispetto a quello dello scorso anno: nel lungo termine non si intravedono infatti anticicloni duraturi sul Mediterraneo, dunque preda di ulteriori perturbazioni e vortici ciclonici. Sull’Europa centro-settentrionale inoltre si prospettano frequenti ondate di freddo dall’Artico con neve anche in pianura. Per quanto riguarda l’Italia dunque il tempo potrebbe mantenersi instabile, a tratti perturbato, fino alle feste natalizie, con ulteriore occasione per piogge (che sarebbero quantomai preziose al Nord e in particolare al Nordovest che ricordiamo soffre ancora di un pesante deficit idrico). Saranno altresì probabili irruzioni fredde dall’Europa settentrionale o nord orientale con occasione anche per nevicate a bassa quota non solo al Nord” – concludono da 3bmeteo.com