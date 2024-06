Meteo | Meteo | Previsioni per martedì 25 giugno

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 32mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3421m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. Nello specifico sui litorali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulla pianura romagnola nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulla dorsale emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 3450 metri. Mare da mosso a poco mosso. Previsioni a cura di 3b meteo