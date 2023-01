Meteo | Attese nevicate in pianura, allerta anche a Modena

Prosegue la settimana dal tipico sapore invernale sull’Italia con abbondanti nevicate sui rilievi, piogge in costa e pianura, vento burrascoso e mareggiate. Le aree più colpite al momento sono quelle tirreniche, ma nelle prossime cambierà qualcosa. Aria più fredda in quota raggiungerà l’Italia e un nuovo impulso instabile porterà nuove precipitazioni nella giornata di giovedì con nevicate anche a bassa quota, ma andiamo con ordine. Mercoledì 18: giornata molto variabile, cielo nuvoloso con foschie in pianura e rovesci sull’Appennino, nevosi oltre i 600m. Giovedì 19: peggiora su tutta la regione ma a differenza degli altri giorni la neve dovrebbe cadere fino a quote pianeggianti ovunque entro sera. Soltanto sulla riviera romagnola si potranno osservare episodi piovosi o di mista. Calo termico e temperature comprese tra 0 e 4°C. La sera ventilazione forte di Bora al largo in rotazione da Nord-Ovest sulla Romagna. Venerdì 20: prosegue l’instabilità nevosa fino a quote molto basse, anche al piano, specie tra Bolognese e Forlivese. Possibili accumuli di 5-10cm in pianura intorno e ad Est al capoluogo. Esaurimento dei fenomeni in serata. Weekend che sarà generalmente più asciutto con nubi sparse e spazi soleggiati sotto il dominio di una ventilazione fredda orientale, non saranno comunque esclusi piovaschi e nevicate oltre i 200m sui rilievi. Temperature massime sotto i 5-6°C, diffuse gelate al mattino con termiche negative ovunque. Ovviamente vista l’estrema dinamicità vi invitiamo a restare aggiornati sul sito di 3Bmeteo.

Meteo a Modena

Lungo freddo periodo in arrivo, nevicate attese fino al piano nella giornata di giovedì 19 e venerdì 20. Possibile accumulo di 5-10cm. Più asciutto e soleggiato nel weekend ma con temperature sotto zero al mattino e non oltre i 4°C durante il giorno.