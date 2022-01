Meteo | Previsioni per martedì 11 gennaio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 983m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Ampio soleggiamento sull'Emilia Romagna con ventilazione nord-orientale sino a forte nelle ore diurne sulla Romagna. Minime molto basse al primo mattino, quasi ovunque sotto lo zero di vari gradi; diffuse gelate. Mare molto mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo