Meteo | Le previsioni per lunedì 4 gennaio 2021

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. nuove deboli piogge in serata, sono previsti 4.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 829m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situane in Emilia-Romagna

Ancora una giornata uggiosa e grigia sull'Emilia Romagna per la persistenza di una circolazione ciclonica fredda, ma con precipitazioni assai localizzate, anche a carattere di rovescio, nevose mediamente dai 300-700m, a quote anche superiori sui settori romagnoli. Qualche schiarita in più sulla Romagna. Temperature senza particolari variazioni, con tendenza a calo serale in quota; clima freddo soprattutto sui settori emiliani. Venti deboli o a tratti moderati tra Sudovest e Ovest. Mare da poco mosso a mosso.

