Meteo | Previsioni per domenica 13 giugno

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4080m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

Previsioni in Regione

Alta pressione in ulteriore rinforzo, alimentata da aria calda subtropicale. Giornata soleggiata e calda, con al più isolati temporali di calore sui crinali appenninici. Ulteriore rialzo termico, punte di 34°C sulle pianure emiliane; caldo anche afoso, specie tra tardo pomeriggio e sera. Venti a regime di brezza, rinforzi da Est sulle coste al pomeriggio. Mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo