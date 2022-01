Meteo | Previsioni per domenica 2 gennaio

A Modena domani tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 3668m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

L'alta pressione continua a mantenere condizioni di stabilità sull'Emilia Romagna, con clima eccezionalmente mite per il periodo in alta quota. Foschie, nebbie e nubi basse tenderanno a insistere in pianura e sulle coste, rendendo il tempo uggioso e con clima che si manifesta come umido e più freddo. nebbie che tenderanno parzialmente a dissolversi nel corso del giorno sulle alte pianure e sulla Romagna. Venti deboli da NO. Previsioni a cura di 3b Meteo