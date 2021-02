Meteo | Previsioni per domenica 21 febbraio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

L'alta pressione domina sul nostro Paese favorendo l'afflusso di aria mite in quota, ma nei bassi strati ristagnano foschie, nubi basse e nebbie che potranno rendere il tempo uggioso sulle zone di pianura e costiere della Regione. Temperature in calo nei valori massimi, clima più umido. Ventilazione ancora debole con mari poco mossi.

Previsioni a cura di 3b Meteo

