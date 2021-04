Meteo | Previsioni per domenica 4 aprile

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1247m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Il fronte freddo giunto la sera precedente scivola rapidamente verso Sud, favorendo un miglioramento del tempo sull'Emilia Romagna con sole prevalente. Clima tuttavia decisamente freddo con netto calo delle temperature. Forti venti nord-orientali, in calo dal tardo pomeriggio. Mare mosso, moto ondoso in calo dal tardo pomeriggio-sera.

