Meteo | Previsioni per lunedì 17 maggio

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2290m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Temporaneo aumento della pressione, pur con insistenza di correnti occidentali. Giornata in prevalenza stabile e soleggiata sull'Emilia Romagna, pur con cieli a tratti variabili in particolare nel corso del pomeriggio sulla Romagna ma senza particolari fenomeni associati salvo tra Appennino romagnolo, imolese e ravennate ove ritroveremo tratti di instabilità con locali acquazzoni. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime sui 23-25°C. Venti fino a moderati occidentali o sud-occidentali, a tratti forti su Appennino e Romagna. Mare mosso al largo. Previsioni a cura di3b Meteo