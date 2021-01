Meteo | Le previsioni per lunedì 18 gennaio 2021

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 878m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Previsioni in Emilia-Romagna

La pressione torna ad aumentare da ovest favorendo un generale miglioramento del tempo sulla Regione. Da segnalare solo un po' di nuvolosità residua al mattino sulla Romagna, ma senza fenomeni. Ampie schiarite altrove, in estensione ovunque dal pomeriggio. Temperature stabili o in locale ulteriore calo le minime, con gelate fino in pianura. Venti residui settentrionali. Mare da mosso a poco mosso.

