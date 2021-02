Meteo | Previsioni per lunedì 8 febbraio

A Modena domani giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 2.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1373m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Meteo in regione

Tempo ancora variabile sull'Emilia Romagna con annuvolamenti irregolari di passaggio e il rischio di qualche breve fenomeno sulle pianure centrali. Nel pomeriggio netto miglioramento con ritorno a cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nuovo aumento della nuvolosità da sud, con primi fenomeni in Appennino. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mare mosso. Temperature stabili o in lieve rialzo nei massimi in Emilia.

